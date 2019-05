Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha ricevuto il premio Enzo Bearzot. Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Se ora ho fatto pace con la Nazionale? Ma non ce n’era bisogno. Io ho fatto tutta la trafila dall’Under 15 al ruolo di c.t.".



ITALIA - "Ragazzi ce ne sono tanti, l’Under 20 sta facendo benissimo, basta saperli aspettare e dare loro fiducia. Serie A? Il campionato è stato interessante, a parte lo scudetto si e lottato alla fine. Non c’è niente che non vada in questo momento, tutti mi stanno aiutando".



82 - "Fu Enzo Bearzot a farmi debuttare in nazionale A in Canada. Mi ha lasciato fuori perché mi comportai male e non gli chiesi mai scusa per timidezza. A lui devo solo dire grazie".