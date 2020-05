A Radio DeeJay, il CT Mancini ha parlato della lotta scudetto: "Io credo che la Lazio e la Juventus siano le uniche squadre che se lo giocheranno. Però allo stesso tempo, visto come è ricominciato il campionato tedesco in cui ha giocato il fattore campo, credo che anche l’Inter possa avere delle possibilità. Io credo che Lazio e Juventus in primis, l’Inter è la più vicina. Io credo che possano esserci delle sorprese. La Juventus rimane avvantaggiata perché ha un organico incredibile, però in una situazione nuova è difficile un po’ per tutti".