Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato così della corsa Scudetto a Dribbling, su Rai Due. Ecco le sue dichiarazioni: "Era normale che non fosse semplice per nessuno, per la Juventus che è la squadra più forte o l’Inter. Hanno bisogno di un po’ di tempo. Credo che ci vogliano quattro o cinque partite almeno perché i giocatori entrino in condizione. Spero che nell’arco di un paio di settimane un po’ di tifosi possano andare allo stadio, giocare con loro è un’altra cosa. La Juve è in testa, forse poteva avere qualche punto in più ma va dato merito anche alla Lazio. Ci vuole tempo, questo è difficile per noi italiani"