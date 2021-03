Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto: “Il cammino è ancora lungo, anche chi insegue deve crederci, ma l'Inter ora è la squadra migliore e ha il grande vantaggio di non giocare le Coppe”.



NEL 2008 - “Ricordo che fu una partita durissima, per sbloccarla è dovuto entrare Ibrahimovic che segnò due gol bellissimi. È grande professionista, è normale che adesso spinga per il Milan. Quella settimana parlammo, gli dissi che la sua presenza sarebbe stata fondamentale anche solo per la mezzora finale”.