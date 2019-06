Giorno di vigilia per la Nazionale dei grandi, giorno quindi anche di conferenze stampa. Roberto Mancini, dall'Allianz Stadium, sede dell'ultimo impegno 'stagionale' dell'Italia, è intervenuto davanti ai giornalisti presenti analizzando quella che sarà sì Italia-Bosnia, ma anche la prossima annata di Serie A, con i ritorni di Sarri e Conte che aumentano l'appeal del torneo. "Gli allenatori italiani a livello tattico forse sono i più bravi per quello che imparano a Coverciano. Se tutti gli italiani saranno in Italia sarà meglio per le squadre di club e per la Nazionale. Ed è comunque positivo che i tecnici italiani vadano all'estero. Poi han fatto sempre bella figura fuori dalla Serie A", le sue parole.