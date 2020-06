Roberto Mancini, presente sugli spalti di Bologna-Juve, ha parlato della gara a Il Fatto Quotidiano.



SARRI - "C'è ancora la Champions League, peraltro anomala, e credo possa vincerla chiunque: in una situazione cosi credo si debba avere un po' più di pazienza".



NAPOLI - "Mi sembra che Rino stia facendo molto bene. Io ho molta stima di lui perché è un ragazzo per bene. Come allenatore è all'inizio e sicuramente migliorerà molto. Mi sembra sia un tecnico che entra in una connessione importante con i propri giocatori, che è fondamentale".