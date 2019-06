In diretta su Sky Sport, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha commentato le ultime voci su Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è sempre più vicino a occupare la panchina della Nazionale, e per il CT la mossa è quella giusta. "Gli allenatori italiani che vanno all'estero fanno un'esperienza straordinaria, e quando tornano lo fanno ancora più esperti. Credo che la Juve opererà ancora sul mercato, questo è certo", le parole del Mancio. Che già in conferenza stampa, proprio all'Allianz Stadium (sede dell'ultima partita dell'Italia contro la Bosnia) aveva palesato questo pensiero sul possibile ritorno di Sarri in Italia.