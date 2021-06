Il commento del c.t. azzurro Roberto Mancini a Rai Sport dopo la vittoria per 2-1 dell'Italia sull'Austria ai tempi supplementari negli ottavi di finale degli Europei: "L'abbiamo portata a casa perché abbiamo meritato, anche se abbiamo preso gol e subìto un po' nel finale ma eravamo stanchissimi. Le partite si possono mettere male, ma l'abbiamo voluta vincere, abbiamo giocato bene e abbiamo vinto. Grazie anche a giocatori entrati dalla panchina con la mentalità giusta, freschi al posto di giocatori che avevano speso tantissimo, e che l'hanno risolta. Sapevo che questo match sarebbe stato difficile, anche più dei prossimi quarti di finale paradossalmente. Tra Belgio e Portogallo è difficile dire chi preferisco, sono squadre straordinarie."



Subito dopo Mancini si è così pronunciato a Sky Sport: "L'Austria è la tipica squadra che sa pressare e ti fa giocare male, non siamo riusciti a sbloccarla in un primo tempo dominato e con un sacco di tiri; poi siamo calati e abbiamo sofferto, ma anche con dei cambi fondamentali abbiamo reagito e abbiamo vinto. Sono stati tutti fortissimi i ragazzi, e mi porto a casa il fatto che i ragazzi abbiano voluto vincere questa partita nonostante la stanchezza e tutte le difficoltà. Soprattutto quando loro hanno messo dentro tutti quei giocatori altissimi siamo andati in difficoltà, abbiamo sofferto e lottato. Forse dovevamo evitare il gol preso nel finale su calcio d'angolo, ma prima o poi dovevamo subirlo. Ma ripeto, sapevamo dall'inizio che sarebbe stato così".