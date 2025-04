Mancini va dalla sua Sampdoria: cosa cambia per la Juventus

Getty Images

Roberto Mancini si è riavvicinato alla. Dopo essere stato un'icona blucerchiata da giocatore, l'allenatore non ha mai dimenticato il club, che è sempre rimasto fondamentale nella sua carriera e non solo. Il suo ritorno, però, non lo vede in panchina: Mancini sarà un'importante figura di riferimento per il nuovo staff blucerchiato, che vede Albericocome nuovo allenatore.Nessun incarico ufficiale, come ha raccontato lo stesso ex CT della Nazionale, che vuole infatti continuare con la sua carriera da allenatore. La scelta di tornare alla Samp è senza dubbio un messaggio d'amore, che riprende in mano un legame storico. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere: prima dell'arrivo di, il suo nome era rimbalzato anche intorno all'ambiente della Juventus , poi la società ha scelto di puntare proprio sull'ex bianconero.

Mancini alla Sampdoria, cosa può cambiare per la Juventus?

Le parole di Mancini sul suo futuro

Il ritorno alla Sampdoria, dunque, può cambiare il destino di Mancini da allenatore?, proprio perché l'ex Inter e Galatasaray vuole continuare ad allenare. Sarà molto vicino alla Sampdoria per il suo legame speciale, con l'obiettivo di evitare una retrocessione che, negativamente, sarebbe storica.Anche per la Juventus, dunque, la situazione di Mancini con il club blucerchiato non cambia le carte in tavola: in un ipotetico toto-nomi, il suo nome non sarebbe da escludere totalmente, anche se qualsiasi ipotesi sul futuro è al momento lontana eIntervenuto ai microfoni del TG1, lo stesso Roberto Mancini ha parlato anche del suo futuro. "Alla Samp non ho nessun ruolo, assolutamente. È solo che la Samp per me è qualcosa di speciale. Futuro? Ogni giorno sono su qualche panchina: di qua, di là, di su, di giù. È un po’ come in politica (sorride, ndr). Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo".





