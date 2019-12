Roberto Mancini ha parlato della sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio e non solo direttamente dall'Arabia Saudita, dove si trova e dove si giocherà la partita. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttosport.com:



SARRI E INZAGHI - "Sarri e Inzaghi due allenatori validi con due sistemi di gioco diversi, sarà una bella partita e sarà bello rivederli dopo che si sono sfidati due settimane fa. Sarà una gara avvincente".



RONALDO E IMMOBILE - "Sono i goleador principi delle due squadre , ma credo che entrambe sono in forma e sarà una bella sfida tra tutti i ventidue in campo, non solo tra loro due".



RONALDO VS SAMP - "Ha avuto un'elevazione straordinaria ed è anche riuscito a indirizzare bene la palla, ho visto anche un gol di Riva così. Quando c'è un gol straordinario si vanno a cercare prodezze simili". EUROPEI - "Speriamo che ci chiedano come abbiamo fatto a vincere gli Europei. Riuscirci dopo non aver giocato i Mondiali non è facile, ma sta a noi. Ci sono nazionali più forti di noi, ma possiamo migliorare in questi mesi. Crediamo nelle nostre possibilità e vedremo come andrà. Dobbiamo partire per vincere perché siamo l’Italia, anche se poi gli altri sono più avanti con il lavoro. Quando si inizia un torneo bisogna puntare al massimo, specialmente l’Italia che ha avuto un grande passato e vuole avere un grande futuro".



FLORENZI E BERNARDESCHI - "Per me è difficile parlarne, posso dire in Nazionale hanno sempre giocato bene, per noi sono due certezze".



BALOTELLI - "È andato un po' meglio, ma può fare ancora molto di più, ora abbiamo Immobile e Belotti che hanno sempre fatto bene. Almeno un uno per cento di possibilità per lui? Sì, ha qualità e si sta migliorando, ha delle possibilità come altri giocatori".