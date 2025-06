Mancini rivela: "C'è stato un contatto con la Juventus"

Getty Images

Nella giornata di oggi Igor Tudor rinnova ufficialmente con la Juventus fino al 2027. L'allenatore croato conferma la sua presenza dopo la conquista della qualificazione alla Champions League arrivata all'ultima giornata di Serie A. Arrivato a marzo, Tudor ha saputo prendere in mano la squadra dando risposte importanti soprattutto verso il futuro, come dichiarato anche dal direttore generale Comolli.Eppure i bianconeri avevano affrontato un momento complicato, con l'esonero di Thiago Motta e la conseguente scelta di Tudor. In quei giorni era circolato anche il nome di Roberto Mancini per la panchina della Juve. L'ex CT dell'Italia ha parlato ai microfoni de Il Giorno, confermando un contatto con i bianconeri nei mesi scorsi.

"C’è stato un contatto con la Juventus, è vero. Aspetterò. Nazionale? Nessuno mi ha chiamato. Sono ancora dispiaciuto per quello che è successo, ma non so cosa possa accadere. Non credo che il mio nome sia tra i candidati. Gattuso? Non mi piace parlare di altri colleghi. Sono dispiaciuto per la situazione che si è creata, perché respirare l’aria di Coverciano è sempre meraviglioso".