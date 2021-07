Alla viglia di Italia-Belgio, il CT degli Azzurri Roberto Mancini sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Come riportato da Sky Sport, il tecnico degli Azzurri, rispetto all'undici iniziale visto contro l'Austria, potrebbe inserire dal primo minuto i due bianconeri. Il primo ha ormai recuperato dal fastidio muscolare e potrebbe riprendersi il posto al fianco di Bonucci al centro della difesa, mentre il secondo è in ballottaggio con Berardi per un posto nel tridente con Insigne e Immobile. L'altro dubbio riguarda, che potrebbe partire nell'undici titolare lasciando in panchina Verratti.