Storie di un passato glorioso del calcio italiano. E soprattutto di sliding doors. Del tipo: cosa sarebbe stato di Mancini se fosse andato alla Juventus? Lo raggiunse Borea in vacanza con la famiglia a Senigallia, ottenendo sì al trasferimento alla Sampdoria, bruciando di un giorno l’emissario della Juve – oggi direttore di un noto giornale sportivo – che l’aveva raggiunto al mare convinto di portarlo a Torino senza problemi. Ricorda Mancini a Calciomercato.com: “Avevo dato la parola a Borea e non cambiai idea. La Juve era la Juve e io da ragazzino ero pure tifoso dei colori bianconeri. Ma Borea mi aveva convinto a firmare dicendomi che alla Sampdoria sarei potuto diventare una bandiera come Rivera al Milan, Mazzola all’Inter, Antognoni alla Fiorentina".