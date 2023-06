Intervenuto ai microfoni di Tg Uno Mattina Estate, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha voluto ricordare il suo ex compagno e grande amico Gianluca Vialli.'Sembra essere sempre con noi ed è emozionante rivederlo. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e viverlo, è stata una persona straordinaria. Purtroppo certe cose accadono e la vita ti divide, ma per me Luca è stato un grande dono. Abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che conoscevamo tutto l’uno dell’altro'.