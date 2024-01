Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, il suo ex compagno di squadra e grande amico, Mancini, lo ha ricordato al Tg1:"Quando penso a lui, lo faccio sempre col sorriso perché è sempre stato gioia e allegria, mai tristezza. Amava scherzare e questa volta lo scherzo ce l’ha fatto davvero grande. Lo vedo che mi guarda e ride perché crede di avermela fatta ma non sa che io non ci sono cascato. Lui pensa di essersene andato e invece è qui, lo vedo sempre, c’è e ci sarà sempre nel cuore di chi lo ama".