Le parole di Roberto Mancini ai canali ufficiali della Nazionale, alla vigilia della Finalissima:



CHIELLINI - "Come l'ho visto negli ultimi giorni? Normale, si è allenato sempre, seriamente, ha curato tutto, normale come se non fosse l’ultima. Sicuramente sarà una grande emozione per noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo come giocatore. Sappiamo che ci mancherà molto, purtroppo ha preso questa decisione e va rispettata. Lui ha dato molto al calcio italiano".