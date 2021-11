Tante, tantissime aspettative su, che sarà la coppia di centrocampo della Nazionale priva di Marco Verratti e Nicolò Barella. In particolare, il centrocampista bianconero darà più profondità e inserimenti. "Locatelli è stato il migliore nelle due sfide precedenti: non soffriremo per la mancanza di Verratti. Dovrà vedersela con Zakaria, entrato nella ripresa a Basilea, mediano molto fisico e potente: lo svizzero potrebbe limitare le discese dello juventino che però, con Jorginho play, ritroverà la posizione preferita sul centrosinistra: quella del Sassuolo che Allegri non può concedergli perché alla Juve ha bisogno di un centrale", si legge su Gazzetta.