L’Italia di Roberto Mancini riparte dalla doppia trasferta in Armenia ed in Finlandia del 5 e 8 settembre. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro sta prendendo in seria considerazione l'idea di punire l’ex Juve Moise Kean ed il romanista Nicolò Zaniolo rei di aver avuto un comportamento non ineccepibile durante l’Europeo Under 21. La lista degli azzurra sarà diramata tra venerdì e sabato.



Ecco i probabili convocati tra i quali quattro giocatori della Juve.



Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini.

Difensori: Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Izzo, Mancini (Acerbi), Emerson Palmieri, Biraghi, Florenzi, Piccini (De Sciglio).

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Pellegrini, Sensi, Tonali, Verratti (Cristante, Zaniolo).

Attaccanti: Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Grifo (Politano), Belotti, Immobile, Zaza (Quagliarella, Kean).