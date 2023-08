Per Roberto Mancini, che si è dimesso ieri dalla nazionale italiana, è pronto un ricco triennale da 40 milioni a stagione per allenare la nazionale dell'Arabia Saudita e si ipotizza una chiusura in tempi brevi, anche nelle prossime 48 ore, scrive la Gazzetta dello Sport. In Arabia sono impazziti: ai tifosi dei Falconi Verdi l’idea che il c.t. campione d’Europa possa venire a guidare la nazionale ha generato enorme entusiasmo. È un grande nome, in linea con l’esplosione della Saudi Pro League.