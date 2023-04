Il c.t della nazionale,ha parlato a margine dell'evento All inclusive, nessuno escluso: "Nel campionato italiano giocano troppi stranieri, così risulta complicato anche il compito. Se noi facciamo un calcolo nelle tre squadre italiane che hanno raggiunto i quarti di finale della Champions League, tutti gli altri sono stranieri. Per la nostra nazionale questo è chiaramente un problema e un limite nel far crescere i calciatori italiani dei selezionatori delle nazionali azzurre quando è il momento di fare le convocazioni".