Intervenuto in video-conferenza all'interno del forum sul futuro dello sport in Italia organizzato dal Corriere dello Sport e poi a Sky, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche dei giovani calciatori azzurri. Ecco il suo commento: "Sinceramente speravo potessero venir fuori più giocatori, ma in questi anni la situazione non è cambiata: ci sono tanti giovani bravi che non riescono a trovare spazio. Negli ultimi quattro anni è successo poco, e infatti in Nazionale siamo sempre gli stessi. La prima cosa è dare più fiducia agli allenatori come ha fatto il Milan con Pioli: due anni fa sembrava dovesse andar via, oggi sta vincendo il campionato. Molti tecnici non fanno giocare i giovani perché hanno paura di sbagliare". E ancora, sullo scarso numero di italiani in Serie A: "Essere scesi al 32% di calciatori italiani è fortemente limitativo per tutte le nazionali. Zaniolo è arrivato la prima volta a Coverciano e sembrava un bambino, dopo due mesi è cambiato tutto. I ragazzi migliorano in fretta".