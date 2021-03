Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano all'inizio del ritiro degli azzurri. Tra le altre cose, ha parlato del momento di Andrea Pirlo: "La frustrazione nel non vedere il gioco che vuole? Capita a tutti gli allenatori. Magari è un momento un po' delicato per lui ma questa è la nostra vita: gioia e felicità che a tratti c'è e in altri no. La frustrazione deve durare il meno possibile, si deve pensare in maneira positiva essendo a conoscenza del fatto che nel calcio capita anche questo. Pirlo è giovane, ha iniziato in un grande club, ha delle difficoltà ma fa parte del percorso".