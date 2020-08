Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini parla della scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo come prossimo allenatore. Il "Maestro" avrebbe dovuto essere il vice di Mancio in Nazionale: "​Che penso? Che è fortunato- dichiara a La Gazzetta dello Sport -. parte dal punto più alto e dalla squadra più forte..."



GAVETTA - ​"Sì, ma io sono partito dalla Fiorentina, non dalla Juve... A parte gli scherzi, se ho cercato Andrea è perché so che ha grandi conoscenze di calcio. Come De Rossi. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui"



AZZARDO - "​La storia è fatta di prime volte. Andrea apre una via nuova. Seguiamolo. In bocca al lupo a lui. E all’Atalanta e all’Inter. Un buon risultato nelle coppe lancerebbe al meglio la stagione dell’Europeo"