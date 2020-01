Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato di Scudetto a La Gazzetta dello Sport, in occasione dell'incontro tra l'attuale tecnico azzurro e Arrigo Sacchi. Ecco le parole di Mancini: "​Duello aperto Juve e Inter, con l’incognita della Lazio che non ha l’impegno europeo e, se si trova lì verso la fine... La Juve è più forte, ha più scelta, ma l’Inter è molto vicina, si è rinforzata, può accadere di tutto". Anche Sacchi vota per l'incertezza: "Torneo incerto, ma l'incertezza non significa per forza bellezza: è solo incerto, per ora".