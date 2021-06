Le parole di Roberto Mancini alla Rai: "La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima, avremmo potuto segnare prima, abbiamo saputo soffrire ma abbiamo meritato. L'abbiamo vinta pensando di voler vincere, eravamo in difficoltà ma poi siamo andati a prenderli alti. I ragazzi sono stati bravissimi, tanto caldo e seconda partita in 5 giorni"

SISTEMA - "Cambiato per metterci tranquilli e rifiatare"

CHIELLINI - Speriamo non sia grave, domani vedremo"

CALCOLI - "Dobbiamo giocare per vincere anche la prossima e poi vedremo cosa accadrà"

DEDICA - "A tutti quelli che soffrono"