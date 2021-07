Le parole di Robertoalla Rai: "Questi sono i rigori. Partita durissima, sono una grande squadra, giocano benissimo. Noi abbiamo fatto una buona gara, anche se non come al solito. Ci hanno messo in difficoltà all'inizio ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato. Sapevamo che c'era da soffrire perché loro sono i maestri del palleggio: una partita durissima. Le squadre di calcio attaccano e difendono, non si può solo attaccare. Una partita aperta tra due grandi squadre, le squadre difendono tutte, non solo l'Italia. I meriti sono dei ragazzi, loro hanno creduto a tutto questo, ma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze e giocarci la finale".