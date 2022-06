Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che saranno gli impegni degli Azzurri, ritornando a parlare anche della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.



'Il calcio è questo, non meritavamo di andar fuori e siamo andati fuori, dobbiamo accettarlo. Io ho sempre fiducia nei giovani. Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania. Non sarà così semplice, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene'.