Le parole di Roberto Mancini alla Rai: "Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare meglio. Sia noi che il Portogallo dovremo battere le sfidanti in semifinale e siccome è una partita unica e secca le difficoltà ci sono sempre. Noi siamo sempre fiduciosi e positivi, soprattutto nei momenti difficili. La Macedonia del Nord ha fatto un ottimo gruppo di qualificazione ed è una partita secca. Il calcio è così, bisognerà fare una gran partita e poi vedremo dove giocheremo l'eventuale finale. Come noi avremmo evitato il Portogallo, loro avrebbero evitato noi. Il sorteggio rischia di metterci di fronte, andremo a giocare."JOAO PEDRO - "Non so, è una cosa recente di cui dobbiamo discutere, valuteremo la situazione. Abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante ma non dimentichiamo quello che hanno fatto i ragazzi"EURO 2020 - "Quella magia si trova in quei momenti, quando stai insieme un po' di tempo. La cosa più importante avere tutti i calciatori a disposizione"RIGORI - "Chi tira? Speriamo che ce lo diano"