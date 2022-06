Le parole di Mancini alla Rai:



"Spero che facciano una bella gara come a Bologna. Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi, ma spero di fare un’ottima partita. Gnonto? Dovremo fare i conti che tra 4 giorni e poi dopo 3 giochiamo in Inghilterra e Germania, bisogna valutare le forze dei giocatori. Lui sa giocare a calcio, è tecnico e veloce. Non lo conoscevo personalmente. Io coraggioso? Tutti lo sono, quando hai giocatori bravi è giusto provare a metterli in campo, io da ragazzino trovai un allenatore che mi mise in campo a 16 anni".