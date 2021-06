Sei gol in due partite, zero subiti e due vittorie in due partite. Roberto Mancini sorride dopo il 3-0 alla Svizzera: "Mi è piaciuto che la squadra abbia vinto una partita difficile. Abbiamo preso in mano la gara dopo aver fatto fatica nei primi minuti. Potevamo chiuderla prima, ma i ragazzi sono stati bravissimi e l'abbiamo strameritata. Locatelli? Sono tutti bravi. Lui ha fatto una grande partita, due gol per un centrocampista non sono così scontati. Abbiamo fatto grandi azioni, non è semplice segnare sei gol in così pochi giorni. Le uscite dal basso? Cerchiamo di farle per arrivare bene agli attaccanti, siamo riusciti a uscire quasi sempre bene e abbiamo avuto tantissime occasioni. Magari sbagliando anche l'ultimo passaggio".