Nel big match di ieri sera tra Juventus e Roma è avvenuto un curiosotra Pavele il suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Roberto. A dire il vero il protagonista di questa vicenda è l'ex centrale del Torino Gleison Bremer che, potrebbe presto rendere felici milioni di tifosi italiani.' - Non è infatti la prima volta che il nome diviene accostato agli Azzurri, soprattutto in virtù delle mancate convocazioni con la nazionale brasiliana che, rischia di perdere uno dei migliori e promettenti difensori in circolazione. Ed è proprio quì che è 'entrato di scena' Furia Ceca, pizzicato a chiacchierare con il ct della Nazionale, al quale indicava la presenza in campo dell'ex Toro, con conseguente e imprescindibile replica di Mancini: 'Bremer? Lo so, lo so'. L'inquadratura poi cambierà di li a poco ed è pressochè impossibile decifrare tutto il resto, ma lo scenario è già stato delinato.