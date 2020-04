Roberto Mancini è intervenuto a Casa Sky Sport. Ecco le sue parole.



EUROPEI - “Nessuno di noi avrebbe mai voluto non giocare gli Europei, questa è un’amarezza, difficile accettare che se ne siano andate tante persone. Su un secondo livello di pensiero, i nostri giovani avranno un anno in più per maturare, ma questo appunto è secondario. Tutto questo lascerà tanta tristezza. Per quel che ci riguarda, parleremo con il presidente e se ci sarà da fare qualcosa la faremo. Potremmo organizzare una partita fra nazionali miste, tra calciatori e calciatrici e dottori e dottoresse. La Nazionale è piena di ragazzi giovani, per bene, che hanno valori molto umani. Credo che adesso sarebbe il momento delle possibilità, ma ci sono squadre affermate e più pronte, come la Francia. Con un anno in più la squadra può migliorare moltissimo, anche se bisognerà valutare la frequenza delle partite".



ZANIOLO - "Vedremo, intanto avrà tempo di recuperare e maturare a livello tecnico e tattico. La sua duttilità è una fortuna per lui e per noi. Ci siamo sentiti all’inizio della riabilitazione, poi stava bene. Non credo che lui possa fare da 9, aspettiamo Kean e i ragazzi più giovani. Esposito mi piace, è giovane, deve fare esperienza. La strada dev’essere quella che abbiamo intrapreso, siamo propositivi, giochiamo in attacco e non aspettiamo. Poi possono esserci delle varianti, possono venir fuori giocatori dall’Under 21, possiamo migliorare alcuni aspetti".



BALOTELLI - "Finché non smetterà sarà sempre così. Mario è uno dei migliori in assoluto, ma non basta solo quello. Anche quest’anno a Brescia non ha fatto tanto, lui lo sa, vorremmo averlo come lo avevo io al City. Le porte sono aperte per tutti, parteciperemo alla Nations League per provare a vincerla. Capisco i ragazzi quando commettono degli errori. Credo che possiamo competere con le migliori. Obiettivo? Spero di vincere un Europeo dopo il 1968".



FUTURO - "Può accadere di tutto, uno può decidere di fare come Tabarez e rimanere per sempre, ma servono i risultati. Anche per una collaborazione con De Rossi nello staff, chissà… Avere giocatori duttili è un risorsa. Abbiamo 4-5 giocatori, come Bernardeschi, Chiesa, Sensi, Florenzi è fondamentale".