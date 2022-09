Durante la conferenza stampa odierna, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è tornato a parlare anche del Mondiale in Qatar e della mancata partecipazione degli Azzurri.'Io non devo ritrovar certezze. Non poter giocare il Mondiale sarà una sofferenza enorme, a volte capitano queste cose anche quando non si meritano. Andare alle finals potrebbe essere molto importante per i giovani ragazzi per giocare nuove importanti partite di grande esperienza internazionale'.