Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette, inserto del Corriere della Sera, durante la quale ha parlato anche della rivalità che c'è tra Cristiano Ronaldo, stella della Juve, e Lionel Messi, attaccante del Barcellona: "Sono entrambi dei fuoriclasse. Lionel è un giocatore nato, mentre CR7 ha dovuto lavorare tanto per entrare tra i migliori e di questo gli va dato merito". Il fuoriclasse bianconero è volato a Madeira poco dopo la partita vinta domenica con l'Inter, e resterà in Portogallo in quarantena fino almeno al termine del mese di marzo.