Le parole di Roberto Mancini alla Rai: "Meglio si così non si poteva, potevamo fare un gol in più ma loro si sono difesi. I ragazzi sono stati bravissimi, loro sono una squadra fisica. Non abbiamo cambiato identità, anche se abbiamo cambiato tanti giocatori. Tutti sanno quello che devono fare e il prodotto non cambia. Oggi abbiamo dimostrato che sono tutti titolari, abbiamo vinto anche se non serviva. Non era semplice entrare in una partita così. Pozzo ha vinto tante cose importanti, noi siamo ancora indietro. Tutte quelle che vanno agli ottavi sono in lizza per vincere. Anche noi abbiamo difficoltà perché le partite sono tutte difficili, nelle nazionali giocano i migliori. Salutiamo Roma e ringraziamo, dedichiamo la vittoria a tutti i ragazzi e ragazzini che hanno sofferto e speriamo possano tornare a divertirsi".