Il ct Roberto, dopo la conferenza stampa di rito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Locatelli magari non ha i 90 minuti nelle gambe, ma 60-70 minuti ad alto livello li potrà fare tranquillamente. Zaniolo? Penso che possa essere importante domani, potrà esserlo in futuro. Ha qualità enormi, è giovane e ha bisogno di giocare, ma è un giocatore che farà la differenza. Immobile? Non è un giocatore 'immobile', si muove, corre e combatte. E' un po' più sfortunato che nella Lazio ma questo può capitare. Nella squadra di club si gioca con più tranquillità, la Nazionale porta un po' più di pressione. Vedremo domani mattina come starà anche lui e poi decideremo. Abbiamo diverse soluzioni"