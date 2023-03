Il ctè intervenuto in conferenza stampa da Coverciano in vista dei prossimi impegni dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024. L'ex allenatore dell'Inter ha parlato anche die delle sue condizioni: "Chiesa ci sarà? Era a Torino a farsi un esame oggi ma non credo." L'esterno della Juventus dopo essere entrato nel secondo tempo contro l'Inter è uscito per un problema al ginocchio destro (tendinite) che si porta dietro da qualche giorno.Mancini ha anche risposto alla domanda sulla mancata convocazione di Manuel Locatelli: "E' sempre stato con noi, a centrocampo siamo tanti e può capitare che non venga convocato. Quella di ieri è stata una delle sue migliori partite, deve continuare così".