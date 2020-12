Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in un'intervista rilasciata a Il Tirreno ha parlato della Serie A e dei valori in campo in questa stagione: "La Juventus è la squadra più forte nonostante abbia cambiato molto. Questo è un campionato differente, senza raffronti e con diverse complicazioni e questo ha portato i valori ad avvicinarsi. Senza pubblico è scomparso l'effetto trasferta e nel giro di pochi punti ci sono diverse squadre: questo regalerà incertezza fino alla fine. Ripeto, la Juve è la squadra più forte, ma molte squadre si sono avvicinate e la corsa scudetto è più appassionante".