Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Dribbling su Rai Due: "Critiche a Juve e Inter? Credo che adesso sia tutto troppo eccessivo. Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima, dove i calciatori si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice anche per la Juve e l’Inter. Hanno bisogno di più tempo e credo che ci vogliano 4 o 5 partite perché i giocatori rientrino in condizione e soprattutto spero che in un paio di settimane anche i tifosi possano tornare allo stadio, perché giocare con i tifosi è tutta un’altra cosa. Manca un po’ tutto perché quando inizi a giocare lo fai con le amichevoli, non è così semplice andare al cento per cento anche se i calciatori vorrebbero andarci, giocando pi ogni tre giorni".