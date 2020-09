Roberto Mancini ha parlato da Amatrice, in occasione del Premio Scopigno. Il ct della Nazionale ha detto: "Stadi? Spero di vedere più gente, si gioca all'aperto e non c'è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo sia giunto il momento di fare questo passo in avanti, con la solita attenzione ma allo scopo di aiutare i club dal punto di vista degli incassi. Altri campionati hanno sospeso dopo di noi e poi hanno iniziato con il 25-30% della capienza, come per esempio in Francia e Germania. In uno stadio come l'Olimpico, ma anche negli altri impianti, penso possa entrare tanta gente".



ZANIOLO - "Confidiamo in un suo ritorno in campo tra febbraio e marzo. Le difficoltà del lavoro in Nazionale? In questi ultimi due anni non hanno mai giocato così poco i calciatori italiani e questo complica le cose. L'Italia ha sempre avuto giocatori bravi, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il meglio. In questi due anni abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare perché abbiamo giocatori molto giovani. Quest'altro anno ci potrà essere molto utile".



SCUDETTO - "Sembra equilibrato, ma la Juventus mi sembra essere la squadra con più qualità al momento. Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio e giocarsi il campionato. Pirlo? Ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro".​