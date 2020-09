Roberto Mancini ci crede.Il ct della Nazionale ha dichiarato a TGPoste: "Sarò contento se vinceremo l'Europeo, noi siamo l'Italia e per la nostra storia dobbiamo sempre partire per vincere. Anche quando magari all'inizio non siamo tra le favorite".



"Ho parlato con Zaniolo, l'operazione è andata bene e quindi la speranza è di rivederlo al più presto. Ma con calma e tranquillità, perché è un ragazzo giovane e ha il tempo per recuperare per gli Europei. Credo che la farà sicuramente al 100%".



"Il mio cuore batte per la Nazionale, come del resto accade per tutti gli italiani. Poi è chiaro che io faccio un po' di tifo per tutte le squadre dove sono stato come giocatore e come allenatore. Ed è altrettanto chiaro che la Sampdoria, dove sono stato per più anni, è quella per la quale spero sempre che le cose vadano bene. Rigiocherei la finale di Coppa dei Campioni persa nel 1992 contro il Barcellona, sapevamo che quella sarebbe stata forse l'unica occasione della nostra vita e perdemmo la partita forse ingiustamente. Ma anche questo è il calcio".