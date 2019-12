Roberto Mancini, ct dell'Italia, usa parole al miele per Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, che ha vinto la Supercoppa battendo la Juve in finale: "Ci sono tanti allenatori in gamba e Simone è uno dei più bravi. Ha qualità ed è bravo, non è più una sorpresa, allena la Lazio da tanti anni e sta facendo un ottimo lavoro. Battere due volte la Juve in 15 giorni è segnale che la squadra sta bene e questo e merito dell’allenatore. Alcuni alti e bassi nell’arco di una stagione ci possono stare, ma Simone ha sempre fatto bene fin da allenatore della Primavera. Predestinato? Da calciatore conosceva tutto di squadre e calciatori avversari, anche quando non erano del nostro campionato”.