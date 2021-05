Il c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini, che in questi giorni sta selezionando i pre-convocati per gli Europei al via l'11 giugno (della Juventus ci sarebbero Bonucci, Chiesa, Chiellini e Bernardeschi) è intervenuto a Gr Parlamento e ha colto l'occasione per commentare lo scudetto vinto aritmeticamente dall'Inter con quattro giornate d'anticipo: "Questo scudetto è ampiamente meritato, l’Inter ha tanti punti di distacco sulla seconda. Antonio Conte riesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato così lungo è una qualità importante".