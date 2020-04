Questo è un periodo complicato per tutta l’Italia, che oggi festeggia la Pasqua nelle proprie case. L'emergenza causata dal nuovo Coronavirus ha costretto tutti gli italiani ad una festa diversa. Il ct della nazionale Roberto Mancini, ha voluto così mandare un messaggio di auguri a tutti i tifosi.



IL MESSAGGIO - "A nome di tutti gli Azzurri, auguri di Buona Pasqua agli italiani e ai nostri tifosi nel mondo. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, facciamo gioco di squadra e insieme vinceremo anche questa partita".