Un Robertoin lacrime, visibilmente emozionato, è intervenuto ai microfoni di RaiSport alla fine della partita contro l'Inghilterra che ha regalato all'Italia il titolo di Campione d'Europa: "Siamo stati bravi, sono stati bravi. Abbiamo preso il gol ed eravamo in difficoltà ma poi abbiamo dominato. Sono stati meravigliosi. Importante per tutti i tifosi. Siamo molto contenti di tutto ciò. Spero che in strada stiano festeggiando. Adesso siamo felici di tutto questo"