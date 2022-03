Il ct della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato durante la conferenza stampa della gara contro la Macedonia, provando a suonare la scossa in vista di quelli che saranno gli impegni per strappare il pass di accesso con destinazione Qatar.



'La nostra squadra ha ottenuto risultati perché è partita dalla base del gioco e deve restare quella, credo paghi sempre. Dobbiamo riprendere a giocare come abbiamo sempre fatto, quanto ottenuto non è arrivato per caso. Partiamo da una base solida, avremmo fatto volentieri a meno di queste partite ma i ragazzi stanno bene, questa è una base importante. In attacco abbiamo portato attaccanti di diversi tipi per queste due partite'.