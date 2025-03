Mancini, in Arabia un contratto da 25 milioni all'anno: come è andata la sua esperienza

Getty Images

La carriera da allenatore di Mancini

non allena una squadra di club dal 2018 (lo Zenit): è uno dei "contro" all'ipotesi di portare l'ex CT della Nazionale italiana sulla panchina della Juventus , almeno secondo molti tifosi che, tra l'altro, non hanno dimenticato il suo passato all'Inter né tantomeno le sue dichiarazioni durante il famoso processo di Calciopoli Classe 1965, il tecnico di Jesi ha allenato Fiorentina e Lazio dal 2001 al 2004, per poi accasarsi nella sponda nerazzurra di Milano dove ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Con il Manchester City dal 2009 al 2013 ha alzato tre trofei. Alla guida della Nazionale azzurra dal 2018 al 2023 è stato campione d'Europa nel 2021. Poi la mancata qualificazione al Mondiale nello spareggio contro la Macedonia del Nord e, nell'agosto 2023, la decisione di dimettersi e interrompere il rapporto con la FIGC che gli aveva dato pieni poteri.

L'esperienza con l'Arabia Saudita

Tempo pochi giorni e per Mancini comincia l'avventura con la Nazionale dell', firmando un contratto difino al 2027. È un ingaggio principesco, ma con la richiesta di vincere, che è meno facile che in Europa... Scrive La Gazzetta dello Sport: "E infatti l'impatto del Mancio è tremendo: l'8 settembre debutta a Newcastle e perde 3-1 con la Costa Rica. Il lavoro dell'allenatore di Jesi è proiettato sulla coppa d'Asia dove comincia bene vincendo il proprio girone con sette punti: trionfa con Oman e Kirghizistan, pareggia con la Thailandia. Ma agli ottavi trova pure lui una Corea, quella del Sud, che lo manda fuori al calci di rigore. Il lavoro di Mancini non viene particolarmente apprezzato e comincia ad essere contestato. Gli arabi gli chiedono la qualificazione al Mondiale del 2026. Lì il calcio è in espansione. Nel 2034 il massimo evento calcistico lo organizzeranno loro. Mancio batte Tagikistan, Pakistan e Cina, ma poi perde e pareggia. L'ultimo con il Bahrain gli costa il posto. Il 24 ottobre risolve il contratto con la federazione saudita e torna in pista". La sua prossima tappa sarà alla Juventus?