L'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar ha scacciato via le certezze conquistate con la vittoria dell'Europeo, facendoci risprofondare nel baratro dell'arretratezza del calcio italiano. Il quesito principale sarà infatti come ripartire e soprattutto da chi, considerando anche la figura di Roberto Mancini attualmente appesa ad un filo. Il ct sta infatti prendendo tempo per capire cosa fare del suo futuro che intanto, comincia già a presentargli delle opportunità. Una di queste potrebbe arrivare dall'Inghilterra perchè stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il Newcastle avrebbe iniziato a sondare il terreno per capire se esistano realmente dei margini per questa operazione.