Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana, commenta l'addio di Max Allegri alla Juventus a margine della premiazione per la Hall of Fame del calcio italiano a Firenze: "Ci sono squadre all'estero che tengono allenatori per una vita. Oggi è comunque difficile e cinque anni sono tanti anche quando si vince con continuità. Allegri esce molto bene da questa esperienza, con 11 trofei vinti. Penso che il ciclo fosse arrivato alla fine".