Arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione dell'Italia in vista della gara di domani sera contro l'Irlanda del Nord nella quale gli Azzurri inizieranno il cammino verso il Mondiale del 2022 in Qatar. Secondo quanto riporta Sky Sport, la coppia di centrali di difesa scelta dal ct Roberto Mancini sarà quella composta dai due juventini, che giocherà la partita numero 100 in Nazionale, ecapitano anche in azzurro oltre che in bianconero.